Warnstreiks an Unikliniken in Düsseldorf und Essen

Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder am Donnerstag (14.06.2018) zu Warnstreiks an den Unikliniken Düsseldorf und Essen aufgerufen. Nach Angaben der Gewerkschaft traten an beiden Standorten zunächst rund 50 Beschäftigte in den Ausstand. Der Streik soll den ganzen Tag fortgesetzt werden.

Bei den Klinikleitungen gebe es keine Bereitschaft, verbindliche Personal-Untergrenzen festzuschreiben, hieß es von Verdi . Die müsste es aber geben, um den Gesundheitsschutz der Beschäftigten und eine gute Versorgung der Patienten sicherzustellen.

Warnstreik in Düsseldorf und Essen

Verdi selbst rechnet nicht mit größeren Auswirkungen, in den kommenden Wochen soll sich das aber ändern, wenn die Klinikleitungen kein Angebot vorlegen.