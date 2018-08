Streit um Personal-Entlastung

Für die Schlichtung wurden Termine bis Donnerstag vereinbart. In dem Streit geht es um eine verbindliche Entlastung des Pflegepersonals an beiden Unikliniken. Wegen der Arbeitsniederlegungen sind allein am Uniklinikum Essen bislang mehr als 3000 Operationen und Eingriffe ausgefallen. An der Uniklinik Düsseldorf ist das Bild ähnlich. Beide Häuser haben jeweils etwa 8000 Beschäftigte.