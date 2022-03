OPs verschoben nach Karneval: Hunderte Kölner Uniklinik-Mitarbeiter haben Corona

In den Tagen und Wochen vor Karneval waren den Angaben zufolge täglich etwa 350 bis 450 Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert oder befanden sich in Quarantäne. Die Zahlen bestätigte das Uniklinikum dem WDR, nachdem zunächst der "Kölner Stadt-Anzeiger" darüber berichtet hatte. Die Folgen für die Patienten sind schwerwiegend, wie Schömig verriet: " Wir müssen dieser Situation gegenwärtig mit Verschiebungen von planbaren Behandlungen begegnen. " In welchen Bereichen dies geschehe, darüber werde tagesaktuell entschieden.

Kölner Inzidenz doppelt so hoch wie im Landesschnitt

In Köln galt für den Straßenkarneval im gesamten Stadtgebiet die 2G-plus-Regel. Genesene oder zweifach Geimpfte brauchten einen aktuellen negativen Test oder eine dritte Impfung. In Kneipen mussten auch Geboosterte einen Test haben, Masken waren nicht vorgeschrieben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der größten Stadt Nordrhein-Westfalens erreichte am Montag nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) den Wert von 2.332,7. Damit liegt die Zahl der neuen Corona-Infektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner in der Stadt mehr als doppelt so hoch wie im NRW-Landesdurchschnitt.