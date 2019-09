Ein Jahr nach der Entlastungsvereinbarung für Mitarbeiter an den Unikliniken Düsseldorf und Essen haben Kliniken und Gewerkschaften am Montag (30.09.2019) unterschiedliche Bilanzen gezogen. Die Kliniken zeigen sich zufrieden, trotz schwieriger Lage auf dem Arbeitsmarkt viele zusätzliche Kräfte eingestellt zu haben. Personalräte und die Gewerkschaft Verdi bemängeln, dass in vielen Bereichen nach wie vor keine Entlastung spürbar sei.

Konflikte in Düsseldorf

Die Düsseldorfer Uniklinik hat nach eigenen Angaben bislang rund 80 zusätzliche feste und Zeitarbeitsstellen in der Pflege geschaffen - 60 weniger als vereinbart. " Trotzdem sind wir stolz, so viele neue Kollegen für uns gewonnen zu haben ", sagt Pflegedirektor Thorsten Rantzsch. Man tue viel, um neues Personal zu gewinnen, unter anderem würden neuen Mitarbeitern günstige Wohnungen in Kliniknähe angeboten.

Klinik-Beschäftigte fordern mehr Entlastung

Die Uniklinik Essen macht keine genauen Angaben zur Zahl der Neueinstellungen. Der dortige Personalrat spricht von 85 zusätzlichen Vollzeitkräften. Die Umsetzung der Entlastung läuft jedoch in beiden Häusern unterschiedlich, sagt Jan von Hagen von der Gewerkschaft Verdi: " Während man in Essen nach einem Streit meist konstruktive Lösungen findet, dominieren in Düsseldorf nach wie vor die Konflikte zwischen Klinik und Personalrat. "

Verdi: Neue Kollegen bleiben nicht lange

Verdi kritisiert, dass es nach wie vor eine hohe Fluktuation auf den Stationen gebe, gerade in Düsseldorf gelinge es kaum, neue Kollegen lange zu halten. " Viele Mitarbeiter wechseln in die finanziell attraktivere Zeitarbeit. Feste neue Stellen werden so kaum aufgebaut ", meint Jörg Krauß vom Klinik-Personalrat in Essen.

Das Konsequenzenmanagement, die Sperrung von Patientenbetten bei zu wenig Personal, funktioniere in einigen Bereichen gut, werde aber nicht durchgehend umgesetzt, kritisiert Verdi. Pflegedirektor Thorsten Rantzsch von der Uniklinik Düsseldorf weist die Kritik zurück: " Wir haben im vergangenen Jahr 300 Patienten an andere Kliniken verwiesen, um Beschäftigte zu entlasten. "

Wieder Streiks im nächsten Jahr?

Die Gewerkschaft Verdi will im nächsten Frühjahr eine endgültige Bilanz ziehen. Sollte sich bis dahin in Sachen Entlastung weiterhin zu wenig verbessern, müsse man wieder über mögliche Streiks diskutieren, sagt Sprecher Jan von Hagen.

Stand: 30.09.2019, 09:44