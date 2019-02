Die Uniklinik Düsseldorf wirbt in Großbritannien um polnische Pflegekräfte. Wegen des Brexits fürchten viele in England lebende Polen, ihre Arbeitserlaubnis zu verlieren. Die Uniklinik versucht so, vom Brexit zu profitieren.

Stellanzeige in polnischsprachigen Zeitungen

Die StellenanzeigeIn erschien in zwei polnischsprachigen Zeitungen in Großbritannien. Auf Deutsch und Polnisch wirbt die Uniklinik um Pflegekräfte: „ Brexit-Sorgen? Kommen Sie nach Deutschland!“

Die Stellenanzeige in einer Zeitung.

Weiter heißt es: „Wir haben nicht nur die bessere Bezahlung, die besseren sozialen Leistungen und bessere Arbeitszeiten. Wir haben auch das bessere Wetter, das bessere Essen und den kürzeren Weg nach Polen .“

Hoher Bedarf an Pflegekräften

Die Uniklinik braucht dringend Pflegekräfte. In der im Sommer erzielten Tarifeinigung hatte die Klinikleitung sich verpflichtet, 180 neue Stellen zu schaffen – vor allem im Pflegebereich.