NRW-Ministerpräsident Laschet will Pflegekräfte und Ärzte schneller impfen

Die Behandlung von Covid-19-Patienten musste in Düsseldorf bisher an mehreren verschiedenen Orten auf dem Klinikgelände erfolgen. Durch den Neubau können Corona-Patienten an der Uniklinik nun in einem Gebäude behandelt werden und dadurch vom restlichen Krankenhausbetrieb abgekoppelt werden. Sollte sich die Pandemie abschwächen, kann der Neubau als "normale" Intensivstation weitergenutzt werden.

Das Gebäude wurde innerhalb von nur sechs Monaten errichtet - in Modulbauweise, also mit vielen vorgefertigten Teilen. " Das ist ein Ergebnis, mit dem wir zeigen können: Wenn es drauf ankommt, ist Deutschland auch in der Lage, sehr schnell etwas zu bauen ", so Laschet.

Land NRW stellt finanzielle Mittel

Die Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen werden aufgrund der Corona-Pandemie derzeit besonders beansprucht. Die NRW -Landesregierung hatte den Kliniken im April zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, um sie zu unterstützen.

Stand: 30.12.2020, 13:21