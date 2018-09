Schlichtung an Uni-Kliniken in Düsseldorf und Essen erfolgreich

Die Verdi -Mitglieder an den Unikliniken Düsseldorf und Essen haben sich am Donnerstag (06.09.2018) mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, das Ergebnis der Schlichtung anzunehmen. Die Einigung sieht unter anderem 180 zusätzliche Stellen pro Klinik vor. Damit kann die Schlichtungsvereinbarung ab Oktober in Kraft treten.

Erstmal keine Streiks mehr

Die wochenlangen Streiks an beiden Unikliniken waren bereits nach der Einigung Ende vergangener Woche beendet worden. Jetzt blieb nur die Frage, ob die Verdi-Mitglieder sie auch annehmen.

Tausende OPs verschoben

Bis der Klinikbetrieb wieder normal laufen wird, wird es nach Einschätzung der Kliniken aber wohl noch Monate dauern. Denn in beiden Häusern müssen jeweils 3000 verschobene OPs neben dem Alltagsbetrieb nachgeholt werden. Durch die lange Auseinandersetzung rechnet die Düsseldorfer Uniklinik in diesem Jahr mit einem Umsatzverlust von rund 40 Millionen Euro.