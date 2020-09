Landesregierung: IT-Ausfall an Uniklinik Düsseldorf war Erpressung durch Hacker

Der IT -Ausfall an der Uniklinik Düsseldorf ist auf einen Hackerangriff zurückzuführen. Das bestätigte Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) am Donnerstag im Landtag. Auf einem der betroffenen Server sei ein an die Heinrich-Heine-Universität addressiertes Erpressungsschreiben gefunden worden.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Auch die Uniklinik selbst hat in einer Pressemitteilung bestätigt, dass die Ermittlungen einen Hacker-Angriff als Ursache für den IT -Ausfall ergeben hätten. Eine konkrete Lösegeldforderung gab es aber nach Angaben der Uniklinik nicht.

Inzwischen laufen auch Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung. Nach Angaben des NRW -Justizministeriums starb eine Patientin der Uniklinik, weil sie wegen des IT -Ausfalls in ein weiter entferntes Krankenhaus gebracht werden musste.

Uniklinik als Zufallsziel?

Die Polizei habe auf das Erpresserschreiben hin Kontakt zu den Erpressern aufgenommen und erklärt, dass es sich bei den betroffenen Servern um Systeme eines Notfallkrankenhauses handele, führte Pfeiffer-Poensgen im Landtag aus. Die Erpresser hätten dann den Schlüssel zum Entschlüssen der Server herausgegeben. Das nähere die These, dass die Erpresser mit ihrer Aktion die Universität, nicht aber die Klinik treffen wollten, so die Ministerin.

Wie die Uniklinik mitgeteilt hat, befand sich die Sicherheitslücke in einer "weitweit verbreiteten" und "marktüblichen" Zusatz-Software. Bis die Experten der Uniklinik diese Lücke schließen konnten, habe es ein Zeitfenster gegeben, in dem die Täter in das System hätten eindringen können. Das bedeute auch, dass weltweit sehr viele Unternehmen durch die gleiche Sicherheitslücke gefährdet waren.

Keine Daten verloren

Bisher gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass Daten unwiederbringlich zerstört worden sind. Auch für das Abfischen von konkreten Daten gebe es nach heutigem Stand keine Belege.

Seit einer Woche funktionieren die Computersysteme der Uniklinik nicht mehr oder nur eingeschränkt. Seitdem können keine neuen Patienten mehr aufgenommen werden, Daten müssen mit Stift und Papier oder per USB-Sticks ausgetauscht werden.