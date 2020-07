Dreijährige in Bonner Uniklinik nach Corona-Infektion gestorben

In der Uniklinik Bonn ist bereits im April eine Dreijährige nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Laut des Robert-Koch-Instituts litt das Mädchen aus Gelsenkirchen an einer Vorerkrankung. Das bestätigte das RKI auf WDR -Anfrage. Das Kind starb demnach am 8. April.

Weil es nicht in Bonn gemeldet war, wurde es nicht in der lokalen Corona-Statistik erfasst. Es ist nach Angaben des RKI der erste und bisher einzige Covid-Todesfall in der Altersgruppe unter neun Jahren in Deutschland.