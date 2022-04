An der Uni ist es wieder voll

"Herzlich Willkommen! Es ist schön, dass Sie hier sind!" Beatrix Busse ist Prorektorin an der Universität zu Köln und zuständig dafür, dass 1.200 Erstsemester einen guten Start ins Studium haben. Die Aula, in der die Begrüßung stattfindet, ist komplett voll. Die Hochschule überträgt die Veranstaltung auch in andere Hörsäle, damit alle "Erstis" den feierlichen Beginn ihres Studiums mitbekommen können.

Die Orientierung fällt schwer

Luna Redlich freut sich über den Semesterstart

Luna Redlich ist froh sich, dass ihr Studium der Regionalwissenschaften Lateinamerika so stattfinden kann, wie sie es sich vorgestellt hat: "Ich habe schon während Corona mein Abi gemacht, dass war keine gute Zeit." Jetzt kann sie mit anderen Studierenden gemeinsam lernen, auch mal einen Kaffee trinken und notfalls zusammen den Raum suchen, in dem die Vorlesung stattfindet. "Mein Studium findet mal im Hauptgebäude, mal im Philosophikum und mal wieder ganz woanders statt."

"Ohne Lageplan im Smartphone wären wir aufgeschmissen." Studentin Luna Redlich

Uni mahnt zur Vorsicht

So leer soll es erstmal nicht mehr werden