Unglückswoche für den Kölner Zoo

Sicherheitsfenster war geborsten

Eigentlich hätte aus der Mehrzweckhalle kein Rauch in den Bereich gelangen sollen, in dem die Tiere untergebracht waren. Zwischen beiden Bereichen befinde sich ein Fenster, das eigentlich auch hohe Temperaturen aushalten soll. Dieses Fenster sei aber geborsten, so dass Rauch zu den Tieren gelangte. „Warum dieses Fenster, das allen Vorschriften entsprach, zerstört wurde, können wir uns nicht erklären“, beteuert Zoodirektor Theo Pagel.

Mitarbeiter des Zoos konnten nach Angaben von Pagel viele Tiere aus dem verrauchten Bereich heraus holen und in anderen Häusern unterbringen. Etwa 450 Tiere haben laut Zoo den Brand überlebt. Allerdings war es für mehr als 130 Vögel, Fische und Flughunde bereits zu spät. Sie starben durch den Rauch. „Betroffen waren vor allem die Tiere, die sich oben in den Bäumen aufhielten und dort schliefen“ , berichtet der Zoodirektor.

Brandschutzkonzept wird überprüft

Am Dienstagabend waren der Zoodirektor und auch der Direktor der Kölner Berufsfeuerwehr zunächst davon ausgegangen, dass die Tiere in Sicherheit sind und der Rauch sie nicht in Gefahr bringt. Allerdings hat offenbar der Bruch des Fensters dafür gesorgt, dass doch mehr schädlicher Brandrauch in die Gehege gelangen konnte.

Der Zoo will das Brandschutzkonzept jetzt überprüfen lassen und dann klären, wie sich die Sicherheit für die Tiere verbessern lässt.

