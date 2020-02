Ungewisse Zukunft für Kammeroper Köln

Die Kammeroper Köln sieht in ihrem Bühnenstandort Pulheim keine Zukunft mehr und plant die Stadt Ende Mai zu verlassen. Der Pulheimer Kulturausschuss verweigerte dem freien Musiktheater am Dienstagabend (04.02.2020) eine Erhöhung der jährlichen Kulturförderung von 1000 auf 5000 Euro.

Enttäuschung beim Musiktheater

Kopfschüttelnd sitzt die Intendantin der Kammeroper Köln, Esther Schaarmann, im Kulturausschuss der Stadt Pulheim. Das private Musiktheater erhält auch in diesem Jahr eine städtische Förderung in Höhe von 1000 Euro und damit die gleiche Summe, wie viele andere Vereine in der Stadt auch.

Kammeroper Köln

Gebeten hatte die Intendantin um eine Erhöhung auf 5000 Euro - ein für das Musiktheater symbolischer Betrag. Aber als Zeichen der Wertschätzung wichtig, wenn sich Kulturschaffende wie die Kammeroper Köln, bei Land und Bund um Kulturförderung bewerben, ergänzt Esther Schaarman.

Kulturausschuss fordert Zukunftskonzept

In Deutschland ist die Kammeroper Köln mit ihren 15 festen und rund 120 freien Mitarbeitern vor allem als Tourneetheater bekannt. Selbst in die TV Show von Helene Fischer hat es das Ensemble geschafft. Probleme gibt es nur am Bühnenstandort Pulheim. Auch in diesem Jahr wird wieder ein Defizit von weit über 100 Tausend Euro erwartet.

Trotz 70 Vorstellungen im Jahr - immer wieder bleiben vor der Bühne im Pulheimer Walzwerk Plätze leer. Die Eintrittspreise decken die Kosten nicht. Der Mietvertrag für den Bühnenstandort im Pulheimer Walzwerk ist daher bereits zum 31.Mai gekündigt worden.

Für die schwarz-grüne Mehrheit im Pulheimer Kulturausschuss gute Gründe, die 5000 Euro Fördergelder nicht zu gewähren. Es fehle ein konkreter Zukunftsplan sowie ein konkretes Bekenntnis zu Pulheim, so die Kritik.