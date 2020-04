Während die Telekom diese Vorgabe in drei Bundesländern knapp verfehlt und Vodafone in vier Ländern, schafft es Telefonica mit der Tochter O2 in keinem der 13 Flächenbundesländer die Quote der Bundesnetzagentur zu erfüllen. O2 kommt demnach nur auf eine Abdeckung von 80 Prozent.

Anbietern drohen Zwangsgelder

Gelingt es den Unternehmen nicht, bis zum Sommer Verbesserungen nachzuweisen, drohen Zwangsgelder. Wie hoch die sein könnten, dazu machte die Bonner Behörde keinen Angaben.