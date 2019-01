Unfall mit fünf Toten: Fahrer wich Blitzer aus

Die Ursache für den Unfall mit fünf Toten in Stolberg kurz vor Weihnachten ist weitgehend geklärt. Ein Autofahrer soll durch ein Ausweichmanöver vor einem Blitzer das Unglück verursacht haben. Das gab die Polizei am Freitag (04.01.2019) bekannt.

Demnach sei der 20 Jahre alte Fahrer aus Herzogenrath mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. An einer Radaranlage habe er dann einen Schlenker auf die Gegenspur gemacht, um den Kontakt zum Blitzer in der Fahrbahn zu umfahren. Dort prallte er gegen ein anderes Auto, in dem eine 44 Jahre alte Mutter und ihre beiden Kinder, 16 und 17 Jahre alt, getötet wurden.

Ermittlungen gegen 20-Jährigen

Der Unfall-Verursacher und eine 20-jährige Mitfahrerin überlebten den Unfall. Seine 21 Jahre alte Beifahrerin war auf der Stelle tot, ein 22-jähriger Mitfahrer erlag zwei Tage später seinen schweren Verletzungen.

Gegen den Unfallverursacher wird nach Polizeiangaben wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.