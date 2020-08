Unfalltod von 11-jährigem Mädchen vor Gericht in Leverkusen

Die Anklage lautet auf fahrlässiger Tötung. Der LKW-Fahrer soll dass Mädchen, das mit ihem Fahrrad unterwegs war, nicht bemerkt haben.

Es war gegen 7.50 Uhr am Morgen am 11. Oktober im vergangenen Jahr (2019). Das Kind war auf dem Weg in die Schule. Die 11-Jährige fuhr auf dem Gehweg. Zeitgleich verließ ein 28 Jahre alter Mann mit einem Baufahrzeug ein Tankstellengelände. Weil der LKW-Fahrer die Rotphase einer Ampel abwartete, stoppte er kurz, setzte dann seine Fahrt fort, indem er links abbog. In diesem Moment erfasste das schwere Baufahrzeug das Mädchen und schleifte es mit seinem Fahrrad einige Meter mit.

"Fahrer hätte Kind sehen müssen"

Einsatzkräfte versuchten das Mädchen noch während der Fahrt ins Krankenhaus zu reanimieren. Ohne Erfolg. Laut Kölner Staatsanwaltschaft hätte der Fahrer das Mädchen sehen können, wenn er richtig geschaut hätte. Der Mann ist nun wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Möglicherweise will das Amtsgericht in Leverkusen noch heute das Urteil sprechen.