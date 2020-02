Daniel Schreiner war zum ersten Mal in seinem Leben mit Freunden in einer Kölner Diskothek. Nur eine halbe Stunde nach deren Verlassen wird er bewusstlos, schwer verletzt und ohne Erinnerung auf einem Seitenstreifen der Autobahn 565 am Kreuz Bonn-Nord aufgefunden. Das war am 9. Januar 2011. Bis heute weiß niemand, was dem damals 23-Jährigen passiert ist.

Jetzt haben seine Eltern eine Belohnung von 10.000 Euro für Hinweise ausgesetzt. Sie wollen unbedingt wissen, ob ein Unfall oder ein Verbrechen dazu geführt hat, dass ihr Sohn schwer behindert und ein Pflegefall ist.

Stand: 05.02.2020, 09:11