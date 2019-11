Bei einem Verkehrsunfall auf der Kölner Straße in Krefeld-Fischeln ist am Mittwochmorgen (27.11.2019) ein Mensch in seinem Wagen ums Leben gekommen. Das Auto, ein BMW , wurde bei dem Aufprall in Stücke gerissen. Wie genau es zu dem Unfall kam und ob noch andere Menschen verletzt wurden, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei prallte das Auto aus bisher ungeklärten Gründen zunächst gegen einen Bordstein und dann gegen einen Baum und wurde dabei komplett zerstört. Die Autoteile seien teilweise 50 Meter weit geflogen. Der Unfallfahrer konnte bislang nicht identifiziert werden.

Gutachter spricht von massiv erhöhter Geschwindigkeit

Ein Gutachter der Polizei hat inzwischen bestätigt, dass das Auto mit massiv erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein muss. Die Kölner Straße ist an der Unfallstelle eine 30er-Zone.

In unmittelbarer Nähe der Unfallstelle befindet sich eine Grundschule. Die Schule wurde von der Polizei frühzeitig informiert, sodass die Kinder durch den Hintereingang in die Schule gelangen konnten, ohne an der Unfallstelle vorbeizumüssen. Zudem seien Seelsorger vor Ort und stünden in engem Austausch mit der Schule.