Schwerer Unfall mit Straßenbahn in Krefeld

Ein Lkw ist am Samstagmorgen in Krefeld-Gartenstadt mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Der Zug entgleiste daraufhin und krachte in ein Abstellhäuschen für Fahrräder. Nach Angaben der Feuerwehr wurden insgesamt fünf Menschen verletzt - die beiden Fahrer sowie drei Fahrgäste. Die Fahrer waren in ihren jeweiligen Fahrzeugen eingeschlossen und wurden dort von Notärzten versorgt. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, wird derzeit noch untersucht.

Auch Stunden später lief noch der Einsatz vor Ort. So gehe es darum, die stark beschädigte Straßenbahn zu bergen. Diese sei durch die "starke Wucht des Aufpralls massiv aus den Schienen gesprungen", teilte die Feuerwehr mit.

Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr mit Spezialfahrzeugen und schwerem Rettungsgerät auch unterstützend die Freiwillige Feuerwehr aus Uerdingen, der Rettungsdienst der Stadt Krefeld mit mehreren Rettungswagen und zwei Notärzte.

Störungen auf zwei Bahnlinien

Der Unfall hatte auch Auswirkungen auf den übrigen ÖPNV in Krefeld. Nach Angaben der Stadtwerke fuhren auf den Linien 42 und 43 zeitweise keine Straßenbahnen ab Hauptbahnhof in Richtung Bockum und Elfrath sowie zurück. Die beiden Linien wurden sporadisch mit Taxen bedient. Am Nachmittag konnten die Bahnen auf der Linie 43 wieder normal fahren. Die Linie 42 fuhr zwischen Bockumer Platz wieder nach Uerdingen und zurück. In Richtung Elfrath blieb die Strecke noch in beide Richtungen wegen der Schäden gesperrt.

Über den Unfall berichten wir unter anderem in der Aktuellen Stunde im WDR Fernsehen am 2. Juli 2022.