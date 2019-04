Durch den Diesel-Treibstoff in der Niers sind in Mönchengladbach bisher mindestens fünf Vögel gestorben. Dies besätige die Stadt dem WDR am Dienstag (30.04.2019). Der Treibstoff war am vergangenen Samstag nach einem Lkw -Unfall in den Fluss geraten.

Tiernotretter konnten 15 weitere Vögel einfangen, die von der Verschmutzung betroffen sind. Sie werden nun in den Kreis Borken gebracht, wo ihr Gefieder gereinigt werden soll.

Weitere Tiere betroffen

Tierschützer retten ölverschmierte Wasservögel

Tierschützer und Vetreter des städtischen Ordnungsamts haben noch mehr verschmutzte Tiere beobachtet. Wie viele genau es seien, könne man noch nicht sagen, so ein Sprecher der Stadt. Der Düsseldorfer Tiernotruf geht von 50 bis 100 betroffenen Vögeln aus.