Mädchen stirbt nach Unfall bei Roetgen

Das gab die Aachener Polizei am Freitag bekannt. Noch immer schweben zwei weitere Unfallbeteiligte in Lebensgefahr.

Unfallzeugen gesucht

Kurz vor dem Unfall am Montag hatten zwei Autofahrer in einer Kurve überholt. Als einer von ihnen nicht mehr einscheren konnte, prallte er frontal in den Wagen eines Stolbergers, in dem auch das kleine Mädchen gesessen hat. Insgesamt wurden vier Menschen schwerst verletzt.

Die Polizei sucht weiter dringend Zeugen und ermittelt in alle Richtungen. Auch, ob der Unfall möglicherweise Folge eines illegalen Autorennens war.