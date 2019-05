Mädchen stürzt in Mechernich vom Dach

In Mechernich ist am Montagabend (27.05.2019) nach Polizeiangaben ein 12 Jahre altes Mädchen mehrere Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Das Kind war zusammen mit zwei Freundinnen auf das Dach einer leerstehenden Halle geklettert. Als die 12-Jährige offenbar auf ein Oberlicht trat, brach dies unter ihr zusammen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Stand: 28.05.2019, 08:32