Lamborghini auf der A57 verunglückt

Zwei Personen wurden am Karfreitag (30.03.2018) beim Unfall eines Lamborghinis auf der A57 bei Meerbusch verletzt. Der Sportwagen, dem ein zweiter folgte, war laut Polizei am Autobahnkreuz Meerbusch in Fahrtrichtung Köln wohl ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug stieß demnach zunächst gegen die Mittelschutzplanke, schleuderte über alle Fahrstreifen und blieb nach mehreren Hundert Metern auf dem linken Fahrstreifen stehen.