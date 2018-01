Verkehrsunfälle an Silvester in Bonn und Düsseldorf

In Bonn ist am frühen Neujahrsmorgen (01.01.2018) ein Fußgänger auf der Autobahn 565 von einem Auto angefahren worden. Der 44-Jährige wollte die Autobahn im Bereich der Ausfahrt Bonn-Endenich überqueren. Ein Autofahrer erkannte den Mann zu spät und rammte ihn mit dem Kotflügel.

Mann alkoholisiert

Zeugen sagten aus, dass der Mann vor dem Unfall in Schlangenlinien auf der Überholspur getorkelt sei. Die Polizei stellte bei ihm starken Alkoholgeruch fest. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht aber nach Aussage der Rettungskräfte nicht. Die Autobahn 565 von Bonn in Richtung Meckenheim war zwischenzeitlich gesperrt.

Taxi-Kollision bei Wendemanöver

In Düsseldorf prallten zwei Taxen in der Silvesternacht bei einem Wendemanöver zusammen. Beide Fahrer wurden schwer verletzt und kamen in Krankenhäuser, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Einer der Wagen krachte durch die Wucht der Kollision in die Scheibe eines Supermarktes, der andere wurde gegen einen Metallpoller geschleudert. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 25.000 Euro.

Stand: 01.01.2018, 12:49