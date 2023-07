Schwerer Verkehrsunfall bei Düren

Bei einem Verkehrsunfall auf der B56n bei Düren sind am späten Mittwochabend zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Ihre Wagen seien am Mittwochabend in einer Kurve frontal zusammengestoßen, teilte die Feuerwehr mit. Eines der Autos überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen, das andere auf der Leitplanke.

Ein 56 Jahre alter Mann wollte vor einer Kuppe ein anderes Fahrzeug überholen, teilt die Polizei mit.

Beide Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt

Beide Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die eingesetzte Feuerwehr schwerstverletzt befreit werden. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der 56-Jährige starb später an seinen Verletzungen.

Die Unfallstelle blieb bis Donnerstagmorgen für Aufräumarbeiten gesperrt.

Über das Thema berichtet die Lokalzeit Aachen am 13.07.2023.