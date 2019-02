Dort ist ein Lkw auf winterglatter Fahrbahn in die Böschung gefahren. Verletzt wurde niemand. Bei dem Unfall wurde allerdings der Tank des Lasters aufgerissen, 1.200 Liter Diesel liefen aus.

Die Ladung und der 40-Tonner werden mit einem Kran geborgen. Weil rund 500 Liter Diesel in die Erde sickerten, muss Erdreich abgetragen und die Fahrbahn gereinigt werden. Das könne bis in die frühen Abendstunden dauern, so die Autobahnpolizei. Der Unfall sorgte am Freitagmorgen rund um das Autobahnkreuz für lange Staus.