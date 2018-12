Auf der Autobahn 4 bei Merzenich (Kreis Düren) hat sich am Donnerstag-Morgen (27.12.2018) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei ist laut Polizei ein 64 Jahre alter Mann getötet worden, drei Menschen wurden schwer verletzt.

Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge

An dem Unfall waren offenbar drei Fahrzeuge beteiligt: Nach ersten Erkenntnissen hatte sich ein Auto aus bislang ungeklärter Ursache überschlagen. Zwei andere Wagen prallten gegen das Unfallfahrzeug.

Die A4 musste bei Merzenich in Richtung Köln gesperrt werden

Nach Aussage der Polizei wurde der 64-Jährige aus seinem Auto geschleudert; er starb noch an der Unfallstelle trotz eingeleiteter Reanimation der Rettungskräfte. Den eingeklemmten Beifahrer musste die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreien. Es handelt sich laut Autobahnpolizei Köln dabei um den Sohn des Getöteten.

Stundenlange Autobahn-Sperrung

Die Polizei musste für die Bergungsarbeiten die Autobahn 4 zwischen Merzenich und Elsdorf in Fahrtrichtung Köln bis in den späten Nachmittag hinein sperren. Für kurze Zeit sperrte sie auch in der Gegenrichtung eine Fahrspur, da Trümmerteile auf der Fahrbahn lagen.

Stand: 27.12.2018, 16:25