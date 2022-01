Auto rammt riesige Pusteblume aus Metall in Bergneustadt

Bei einem Verkehrsunfall in Bergneustadt (Oberbergischer Kreis) ist in der Nacht zu Sonntag hoher Sachschaden entstanden, als ein Auto mit einer Skulptur aus Metall kollidierte. Als die Polizei den Unfall aufnahm, soll der Fahrer versucht haben, die Beamten anzugreifen, wie die Behörde am Sonntag mitteilte.

Offenbar war der Mann alkoholisiert. Zudem soll er bereits an einem Unfall beteiligt gewesen sein, der sich zuvor ereignet hatte. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 30-Jährige per Haftbefehl gesucht wird.

Unfallwagen wird am Sonntag geborgen

Zu dem Unfall am späten Samstagabend kam es laut Polizei, als der Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er fuhr daraufhin auf eine Verkehrsinsel, auf der eine Skulptur aus Metall in Form einer riesigen Sonnenblume steht, die der Wagen rammte.

Dabei verkeilte sich das Auto so stark zwischen den Metallstangen der Skulptur, dass es in der Nacht nicht mehr geborgen werden konnte. Dies soll im Laufe des Sonntags geschehen.

30-Jähriger versucht Polizisten anzugreifen

Im Rahmen der Unfallaufnahme versuchte der Fahrer des Wagens laut Polizei die Beamten anzugreifen. Er wurde daraufhin festgenommen und in die Polizeiwache in Gummersbach gebracht. Dort wurde dem offenbar alkoholisierten Mann eine Blutprobe entnommen.

Ermittlungen ergaben, dass der Wagen, den der 30-Jährige fuhr, schon an einem anderen Unfall in Nümbrecht am selben Abend beteiligt war. Dort war das Fahrzeug beim Rückwärtsfahren mit einem geparkten Auto zusammengestoßen. Der Fahrer beging danach Unfallflucht.

Stand: 16.01.2022, 10:36