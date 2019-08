Schwerer Unfall auf der A3 bei Solingen

Bei einem Auffahrunfall auf der A 3 schoben sich am Montag-Nachmittag (12.08.2019) fünf Lkw ineinander, in Höhe der Rastanlage Ohligser Heide. Ein Fahrer war zeitweilig eingeklemmt und musste aus seinem Führerhaus befreit werden. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Drei weitere Lastwagenfahrer wurden leichter verletzt.

Unfallursache noch unbekannt