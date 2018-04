Zwei Tote bei Unfällen auf A4 in Köln

Am Dienstagmorgen (03.04.2018) war nach Angaben der Polizei in Höhe Köln-Eifeltor ein Minivan auf das Ende eines Staus aufgefahren. Der Van geriet ins Schleudern und stellte sich quer. Ein weiteres Fahrzeug rammte ihn. Auf der Rückbank des Minivans wurde ein 23-jähriger Mann so schwer verletzt, dass er kurz darauf starb.