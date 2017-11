UNESCO zeichnet Bad Honnef für nachhaltige Bildung aus

Zu den prämierten Kommunen, Lernorten und Netzwerken gehören unter anderem Kitas, die fairen Handel veranschaulichen, oder Ökogärten, die auf eine nachhaltige Nutzung der Natur verweisen, wie UNESCO -Kommission und Ministerium am Montag in Berlin und Bonn mitteilten. Die Auszeichnungen überreichten die Staatssekretärin im Bundesministerium für Bildung und Forschung, Cornelia Quennet-Thielen, und die Präsidentin der Deutschen UNESCO -Kommission, Verena Metze-Mangold.

Für den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft seien Vorbilder nötig

Die Preisträger zeigten, wie Bildung für nachhaltige Entwicklung im Alltag gelebt werden könne. Die Präsidentin der Deutschen UNESCO -Kommission, Verena Metze-Mangold, hob hervor, am besten gelinge Lernen von Nachhaltigkeit an Orten, an denen nachhaltige Entwicklung praktisch gelebt und erfahren werden könne.

Zu den sechs ausgezeichneten Kommunen gehören die Stadt Bad Honnef in Nordrhein-Westfalen, Hamburg, der Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein sowie die Städte Aalen, Blaustein und Heidelberg in Baden-Württemberg. Weitere Preisträger waren 28 Netzwerke und 29 Lernorte, darunter außerdem auch der Bonner Verein Abenteuer Lernen e.V.