Influencerin feiert unerlaubte Geburtstagsparty in Meerbusch

Die junge Frau und die Gäste posteten anschließend Fotos und Videos der Party auf ihren Social-Media-Kanälen. Darauf war zu sehen, wie sie ohne Maske und ohne Einhaltung von Abstandsregeln zusammen feierten.

Unter anderem zeigen die Videos auch, wie eine Sängerin auftritt, ein Catering-Service Speisen serviert und die Gäste zusammen ein Geburtstagsständchen singen.

Comedian Oliver Pocher verhöhnt Partygäste

Größere Aufmerksamkeit bekamen die Aufnahmen im Netz anschließend durch Comedian Oliver Pocher, der sie am Dienstag auf seinem Instagram-Kanal verbreitete und kommentierte.

Darin geht Pocher die Partygäste mit drastischen Worten scharf an. "Ihr seid ja auch noch so unfassbar hohl, dass ihr das dann auch noch online stellt. Ich weiß gar nicht was schlimmer ist: Es machen oder dann auch noch online stellen!“ , so Pocher. Unter anderem bezeichnete er die Party-Gäste als "selbstüchtige, durchoperierte Hohlfritten" .

Influencerin will Anzeige gegen Pocher erstatten

Medienberichten zufolge hat die Influencerin aus Moers deshalb mittlerweile einen Anwalt eingeschaltet. Dieser solle Pocher wegen Beleidigung anzeigen. Aufgrund seines Videos habe sie zahlreiche verachtende Kommentare und sogar Drohungen erhalten.

Raum über Buchungsportal gemietet

Über soziale Medien und Hinweise von Anwohnern ist auch das Ordnungsamt der Stadt Meerbusch auf die Feier aufmerksam geworden und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Noch ist unklar, wer der Veranstalter der Party war. Laut einem Sprecher sei der Raum in Meerbusch über ein Buchungsportal gemietet worden.

Illegale Party auch in Düsseldorf

Auch in Düsseldorf hatte es am Wochenende eine unerlaubte Party gegeben - in einem Düsseldorfer Luxushotel. Auch hier war die Stadt durch ein Video in den sozialen Medien auf die Party aufmerksam geworden.