Im Fall des toten Babys, dass vor gut zwei Wochen in Wuppertal in einem Eimer gefunden worden war, hat die Polizei am Freitag (01.12.2017) neue Hinweise veröffentlicht. Sie hofft so, die Mutter doch noch finden zu können.

Nicht weit von der Stelle, an der das Baby entdeckt worden war, haben die Beamten jetzt einen türkisen Duschvorleger und zwei weitere Handtücher entdeckt. Außerdem einen Stoffbeutel bedruckt mit Münchner Sehenswürdigkeiten und der Aufschrift "München".

Duschvorleger und Handtücher

Die Polizei hatte bereits vergangene Woche eine mobile Polizeiwache am Wald in der Nähe des Fundorts eingerichtet und andere Gegenstände veröffentlicht. Doch auch die Befragung der Nachbarschaft durch eine Hundertschaft bleib bislang offenbar ohne Erfolg.

Das Grab des unbekannten Säuglings

Das Kind wurde am 12. November 2017 in einem Waldstück gefunden. Es lag in einem Eimer und war notdürftig mit einem Handtuch bedeckt. Die Obduktion ergab keine Hinweise auf eine Gewalttat. Nach Einschätzung der Ermittler könnte sich die Mutter in einer ausweglosen Situation befunden haben und Hilfe benötigen.

Große Anteilnahme bei Trauerfeier

Das tote Baby war vor einer Woche (24.11.2017) beigesetzt worden. Etwa 60 Teilnehmer waren bei der Trauerfeier erschienen. Pfarrer Joachim Hall wertete das als Zeichen großer Anteilnahme am Schicksal des unbekannten Kindes.