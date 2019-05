Geldern: Bienenvölker in Schrebergarten getötet

Unbekannte haben in Geldern in einem Schrebergarten gewütet und zwei Bienenvölker getötet. Sie sollen die Bienenkästen umgestoßen und die Tiere mit Lack besprüht haben. Anschließend seien die Bienen mit Palmölseife und Chlorgranulat überschüttet worden, so die Polizei in Kleve.