Am Mittwoch (28.08.2019) hat der Verkehrsausschuss in einer Sondersitzung entschieden, dass es voraussichtlich ab den Herbstferien eine dritte Umweltspur in Düsseldorf geben wird. Diese wird es aber zunächst nur in abgespeckter Form geben. Die Umweltspuren sind nur für Busse, Fahrräder, Taxen sowie für Kraftfahrzeuge und Motorräder mit E-Kennzeichen freigegeben.

Linke, SPD und Grüne haben mit einer Mehrheit dafür gestimmt, dass die Umweltspur zunächst von der A46 über die Witzelstraße und durch die Erasmusstraße stadteinwärts verläuft. Außerdem soll es einen Fahrradweg von der Musikschule an der Fischerstraße bis zum Kö-Bogen-Tunnel geben.

Mehr Park&Ride -Parkplätze und Bahnen

Zusätzlich sollen Park&Ride-Parkplätze ausgebaut und mehrere Bahnen bestellt werden. Mit diesen Maßnahmen soll ein Dieselfahrverbot verhindert werden. Im November 2019 soll dann beschlossen werden, ob die Corneliusstraße und die Berliner Allee - also der Stadtkern - ebenfalls zur Umweltspur werden.