An mehreren Tagen hatten sich teilweise lange Rückstaus in Richtung A46 gebildet. Nach Recherchen von WDR -Reportern am Freitagmorgen (18.10.2019) konnte sich dies zwar nicht bestätigen, allerdings kommt es in den aktuell andauernden Herbstferien erwartungsgemäß zu weniger Staus.

Erste Ergebnisse der Umweltspuren im November

Von Mitte bis Ende September 2019 haben auf der Umweltspur auf der Merowingerstraße Verkehrsbeobachten stattgefunden. Die Ergebnisse werden voraussichtlich Ende November 2019 präsentiert.

Die Umweltspuren sind ein Verkehrsversuch, sagt die Stadt. Auf den beiden Umweltspuren auf der Merowinger- und der Prinz-Georg-Straße läuft dieser noch bis Ostern 2020.