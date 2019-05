Klever Umweltausschuss stimmt für "Klimanotstand"

Der Umweltausschuss der Stadt Kleve hat sich in seiner Sitzung am Donnerstag (16.05.2019) dafür ausgesprochen, einen "Klimanotstand" auszurufen. Den endgültigen Beschluss soll der Stadtrat in seiner Sitzung am 26. Juni fassen.

Forderung von "Fridays for Future"

Bei Ausrufung des "Klimanotstands" würde sich die Stadt verpflichten, bei jeder Entscheidung auch die Auswirkungen auf das Klima zu untersuchen. Die Forderung kommt von der Klever Fridays for Future-Bewegung.