Umweltaktivisten in Grevenbroich: Erste Blockaden aufgelöst

Nach Aussagen der Polizei Aachen haben sich Umweltaktivisten am Freitag an drei Stellen auf der Strecke der Nord-Süd-Bahn von RWE angekettet. Im Dorf Allrath bei Grevenbroich seien aktuell noch Beamte im Einsatz, das sagte die Polizei Aachen im Gespräch mit dem WDR. Dort sollen sieben Menschen demonstrieren, mindestens zwei sollen sich an die Gleise gekettet haben.

An Betonfässern und Zementblöcken fixiert

Die Aktionsgruppe "Block Neurath" hatte bereits am frühen Freitagmorgen mitgeteilt, dass sich Klimaschützer an den Gleisen der Bahnstrecke zum Kraftwerk in Grevenbroich festgekettet hatten. Sie hatten sich an Betonfässern und Zementblöcken fixiert, die unter die Schienen gegossen waren.

Durch die Blockade war der Verkehr der Kohlezüge zum Kraftwerk in Grevenbroich gestoppt worden, das bestätigte ein Konzernsprecher. Die Aktivisten hatten sich früh morgens an zwei Stellen, einmal bei Bedburg-Rath und im Dorf Allrath bei Grevenbroich, an den Gleisen der Kohlebahn festgekettet, sodass in diesen Bereichen keine Züge fahren konnten. Der Betrieb im Kraftwerk musste aufgrund der Blockade nicht eingestellt werden. Es sei laut RWE noch ausreichend Kohle vorrätig gewesen.

Auf Anfrage des WDR erklärte RWE , Strafanzeige erstattet zu haben.

Protest anlässlich der Weltklimakonferenz

Anlass für die Blockade sei die Weltklimakonferenz in Glasgow gewesen. Das Treffen der Regierungschefs " findet seit 26 Jahren statt. Seitdem sind die CO2-Emissionen um 60 Prozent angestiegen. Wir brauchen mehr als leere Versprechungen ", so eine Sprecherin der Aktionsgruppe "Block Neurath".

Das Kraftwerk Neurath ist gemessen an der Leistungskraft das größte Braunkohlekraftwerk in Deutschland und das zweitgrößte Europas.