Umrüstung Dieselbusse: Zuschüsse für Köln und Bonn

Die Städte Köln und Bonn bekommen Geld vom Bundesverkehrministerium, um Dieselbusse umzurüsten, damit die Luft besser wird. Die Kölner Verkehrsbetriebe erhalten rund 2,3 Millionen Euro, die Stadtwerke Bonn 800.000 Euro.

Stickstoff-Emissionen pro Dieselbus um bis zu 90 Prozent reduziert

In Köln sollen mit dem Geld 120 Busse mit einem Dieselfilter nachgerüstet werden, in Bonn 50 Busse. Sie erfüllen dann die Abgasnorm Euro 6. So werde der Stickstoffausstoss pro Bus um bis zu 90 Prozent reduziert, heißt es aus dem Verkehrsministerium.

Wegen hoher Luftverschmutzung drohen Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge in Köln in der gesamten Umweltzone und in Bonn auf zwei Straßen. Darüber hinaus wollen die Kölner Verkehrsbetriebe weitere ältere Busse durch moderne Busse ersetzen. Außerdem sollen sechs Linien bis 2021 komplett elektrisch fahren.

Luftqualität soll nachhaltig verbessert werden