Chaos wegen umgeleiteter Fernzüge in Köln und Bonn bleibt aus

Ein außergewöhnlich ruhiger Tag am Hauptbahnhof in Bonn. Keine Fernzüge nach Koblenz, keine nach Köln. Einige wenige verirrte Reisende lassen sich vom Service-Personal beraten. Sie müssen auf die andere Rheinseite nach Bonn-Beuel fahren, denn alle Fernzüge werden rechtsrheinisch umgeleitet. Dort haben einige Züge Verspätung, weil mehr Verkehr auf der Strecke ist. Aber auch die Verspätungen hielten sich am Mittag im Rahmen von zehn bis 20 Minuten.

Infos per SMS und Bahn-App

Auch auf dem Kölner Hauptbahnhof sei alles normal, berichtet die Pressestelle der Deutschen Bahn. Ebenso in Köln Messe-Deutz, wo die Fernzüge von und nach Koblenz nun ersatzweise halten. Bis auf wenige Ausnahmen hätten die Fahrgäste gut informiert ihre Reisen angetreten. Die Pendler im Regionalverkehr auf der linksrheinischen Strecke zwischen Bonn und Köln seien zudem per SMS und über die Bahn-App über die Änderungen informiert worden, so die Deutsche Bahn. Sie konnten in Ersatzbusse steigen und so zu ihren Zielen gelangen.

Reisende zeigen Geduld