Ukrainische Nachwuchs-Kicker: Aus dem Krieg in die Sportschule Hennef

Unter den Spielern ist Kolja. Er ist 16 Jahre alt. Der Torhüter ist der Kapitän der Mannschaft aus er Nachwuchs-Akademie von Dynamo Kiew. Beim Fußballspielen könnten sie für einen Moment abschalten und verdrängen, was in ihrer Heimat passiert, erzählt er. Die Kicker mussten ihre Familien zurücklassen. Koljas drei Schwestern, seine beiden Brüder, Mutter und Vater sind noch in der Ukraine, teilweise in Kiew.

Nachwuchs-Fußballer hoffen auf ein schnelles Kriegsende

„Es ist hart. Für alle Jungs ist es sehr hart, ohne die Eltern hier zu sein. Aber es war Zeit , um wegzugehen, unter diesen Umständen“ , schildert Kolja auf Englisch. Und weiter: „Wir hoffen, dass dieser Krieg so schnell wie möglich vorbei sein wird.“

Eine Hoffnung, die viele der 16- bis 17-Jährigen haben. Sie alle machen sich Sorgen um ihre Angehörigen. Handy und Internet sind die einzige Verbindung in die Heimat. „Es gibt einfache Messengerdienste. Wie Telegramm und andere“ , sagt Yegor. Auch er ist 16 Jahre alt. „Ich spreche immer mit meiner Familie. Sie sagen mir, dass alles ok ist. Aber ich weiß, dass die Lage nicht ok ist ist. Das ist nur Gerede.“

Meckenheimer Stefan Rönz holt die Jugendlichen aus dem Krieg

Auch zwei Trainer stehen auf dem Kunstrasenplatz. Einer von ihnen gibt lautstarke Anweisungen, feuert die Jungs an. Es ist Stefan Rönz. Er hat die Jugendlichen aus dem Krieg und nach Hennef geholt: Von Beruf ist er Berater, außerdem Fußballtrainer mit jahrelangen Beziehungen zu Dynamo Kiew und dem Direktor der dortigen Nachwuchs-Akademie. Ein Macher. Einer, der anpackt und hilft, wo er kann.

„Der Direktor, der hat die in Kiew in den Bus gesetzt, mehr oder weniger ad hoc“ , schildert Rönz. „Die sind dann mit einer tschechischen Busfirma, die er gut kannte, auf irgendwelchen Wegen nach Prag gekommen. Ich habe dann nachts um elf einen Flixbus gebucht, von Prag nach Dresden, und dann sind sie von Dresden mit dem Zug nach Bonn gekommen.“

Zunächst hatte Rönz dafür gesorgt, dass die Nachwuchs-Kicker bei Gastfamilien unterkommen. Mittlerweile leben sie in der Sportschule Hennef. Mindestens bis Ende April. Der Fußballverband Mittelrhein und die Stadt Hennef machen es möglich. Und Gespräche über eine Verlängerung bis zu den Sommerferien laufen bereits.

Trainieren, lernen, mit der Familie telefonieren

Mittagspause auf dem Zimmer in der Sportschule. Zeit zum Lernen. Ukrainische Geschichte steht auf dem Plan – Kolja und seine Mitspieler machen trotz des Krieges in ein paar Wochen den Schulabschluss. Online.

Und dann: Anruf bei seiner Mama… Immer ein ganz besonderer Moment. Die Telefonate mit seiner Familie würden ihn beruhigen, sagt Kolja. Vermutlich auch deshalb, weil er dann weiß, dass seine Angehörigen in der Heimat wieder einen Tag unversehrt überstanden haben.

Man hört seine Mutter am anderen Ende während des Gesprächs immer wieder lachen. Und auch Koljas ansonsten so ernste Miene verwandelt sich in den Minuten des Telefonates oft in ein Lächeln. „Wir haben uns jetzt schon zwei oder drei Wochen nicht mehr gesehen. Meine Mutter hat gelacht, weil sie in Kiew versuchen, sich an die Situation zu gewöhnen, lernen mit dem Krieg umzugehen“ sagt Kolja.

Der Traum von der Fußball-Karriere und der Rückkehr in die Heimat

Zurück auf dem Platz: Einige der Spieler träumen von einer Karriere als Fußballer. Eine Handvoll hätte auch das Potential dazu, sagt Stefan Rönz. Aber die Zukunft ihrer Heimat ist den jungen Männern noch viel wichtiger. „Zuerst möchte ich zurück in die Ukraine, um dort beim Wiederaufbau zu helfen“ , sagt zum Beispiel Ivan. Er hat in der Schule Deutsch gelernt. „Dann erst möchte ich eine Karriere als Fußballer machen ."

Auch wenn sie von ihren Familien getrennt und weit weg von Zuhause sind: Allen ist bewusst, dass sie großes Glück haben, in Hennef zu sein. „Auch wenn die Jungs erst 16 und 17 Jahre alt sind: Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn sie nicht aus Kiew rausgekommen wären, dann würden sie jetzt vielleicht ein Gewehr in der Hand haben“ , sagt Trainer Stefan Rönz. „Ich will mir das gar nicht vorstellen...“

