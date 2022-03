Rheinländerin bangt um ukrainische Leihmutter

Die Ukraine ist eines der ganz wenigen Länder, in denen kommerzielle Leihmutterschaft legal ist. Das bedeutet: Eine Agentur vermittelt einem deutschen Paar eine Leihmutter, die dann das biologische Baby der Eltern mit Kinderwunsch austrägt.

Bis jetzt läuft die Schwangerschaft ihrer Leihmutter in der Ukraine ohne Probleme, erzählt die 31-jährige Jana aus dem Rheinland voller Vorfreude. Genau am 24. Februar wollte sie nach Kiew fliegen. Der Plan: Die Leihmutter kennenlernen und sie zum Ultraschall begleiten. Doch dann kommt alles anders. „Ich hatte noch mit mir gehadert, ob ich wirklich fliegen soll. Aber als ich morgens auf mein Handy guckte, stand da: Explosion in Kiew – da bin ich sofort in Tränen ausgebrochen“, beschreibt sie den Tag des Kriegsanfangs.

Der größte Wunsch: Ein eigenes Kind

Ihre Leihmutter lebt 150 km von Kiew entfernt, in einer Region, wo es keine Bombardierungen gibt – noch. Jana und ihr Mann machen sich Sorgen, bieten ihr an, sie aufzunehmen. Aber die Leihmutter lehnt ab.

Jana arbeitet selbst mit Kindern und Jugendlichen. Ihr und ihrem Mann war es immer sehr wichtig, eigene Kinder zu kriegen. „Fünf Jahre haben wir es auf natürlichem Weg versucht, dann haben wir künstliche Befruchtung in Anspruch genommen. Das alles hat nicht geklappt. Die Leihmutterschaft ist für uns ein Akt der Verzweiflung, weil wir uns nichts sehnlicher wünschen, als ein eigenes biologisches Kind“ , erzählt sie.

Regelmäßiger Telefonkontakt

Die Situation ist weiter ungewiss: Jana telefoniert regelmäßig mit Leihmutter Katerina in der Ukraine. Wie gefährlich ist es dort gerade für sie? Was wird mit dem Kind, wenn es auf der Welt ist? Fragen, auf die es jetzt noch keine Antwort gibt.

Die Leihmutter hat selbst ein Kind. Das Kind, mit dem sie jetzt im 4. Monat schwanger ist, ist aber das biologische Kind von Jana und ihrem Mann. Jana fühlt sich der unbekannten Frau, die das Kind für sie mitten im Krieg austrägt, sehr nahe. „Das Gefühl, das es in einem anderen Körper wächst, ist unnatürlich, weil es nun mal von der Evolution vorgesehen ist, dass man seine eigenen Kinder austrägt. Aber wir sind unendlich dankbar dafür, dass es solche Möglichkeiten gibt, auch wenn wir uns erstmal damit arrangieren mussten“ , berichtet sie.

In Deutschland eine rechtliche Grauzone

Video starten, abbrechen mit Escape Gespräch: Kommerzielle Leihmutterschaft 03:13 Min. . Verfügbar bis 30.03.2023.

Offiziell möglich ist die Leihmutterschaft über eine Vermittlungsagentur in der Ukraine. Etwa 50.000€ kostet so etwas. Deutsche Paare bewegen sich in einer rechtlichen Grauzone. Nach deutschem Recht gilt die Leihmutter als leibliche Mutter, auch wenn es die Eizelle einer anderen Frau ist. Nach der Geburt wird Jana ihr Kind in Deutschland adoptieren müssen. Das kann nochmal mehrere Jahre dauern.

Janas Ansprechpartnerin in der ukrainischen Vermittlungsagentur arbeitet trotz Krieg und Flucht in ihrem Land weiter. Derzeit betreut sie 70 schwangere Leihmütter und hält auch weiterhin Kontakt zu ihnen. „Alle 2-3 Tagen nehmen wir Kontakt zu den Leihmüttern auf, um zu erfahren, wie es ihnen geht“ , erzählt sie. „Leider gibt es eine Leihmutter, die unerreichbar ist. Bei dieser Frau wissen wir nicht, wie es ihr geht“ , ergänzt sie.