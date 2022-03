Ukraine Krieg - Hier können Sie in Köln und Umgebung spenden

Spendenaufruf "Aktion Deutschland hilft" und "Bündnis Entwicklung hilft"

"Bündnis Entwicklung Hilft" und "Aktion Deutschland Hilft" rufen gemeinsam mit der ARD zu Spenden auf.

Unter dem Stichwort "ARD / Nothilfe Ukraine" können Geldspenden überwiesen werden: BEH und ADH

IBAN: DE53 200 400 600 200 400 600

BIC: COBADEFFXXX

Commerzbank

Das "Bündnis Entwicklung hilft" ist ein Zusammenschluss von Brot für die Welt, Christoffel-Blindenmission, DAHW, Kindernothilfe, medico international, Misereor, Plan International, terre des hommes und Welthungerhilfe.

"Aktion Deutschland Hilft" ist ein Zusammenschluss von 23 deutschen Hilfsorganisationen, darunter action medeor, ADRA, Arbeiter-Samariter-Bund, AWO International, CARE Deutschland, Habitat for Humanity, HELP - Hilfe zur Selbsthilfe, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst, World Vision Deutschland, Der Paritätische (darüber aktiv: arche Nova, Bundesverband Rettungshunde, Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners, Hammer Forum, Handicap International, Help Age Deutschland, Kinderverband Global-Care, LandsAid, SODI und Terra Tech).

Am 04.03 rufen ARD und die dritten Programme ab 20:15 in einer Fernseh-Sondersendung zum Thema "Wir helfen" zu weiteren Spenden auf.

Köln: Blau-Gelbes Kreuz

Der Deutsch-Ukrainische Verein Blau-Gelbes Kreuz bittet auf seiner Homepage aktuell um Sach- oder Geldspenden. Benötigt werden besonders Medikamente, Hygieneartikel und langanhaltende Lebensmittel. Kleidung nimmt der Verein im Moment aus logistischen Gründen nicht an. Wegen der aktuellen Situation können sich die benötigten Artikel immer wieder kurzfristig ändern, sagt der Verein auf seiner Homepage.

Abgebeben werden können die Sachspenden beim Blau-Gelben Kreuz in der Marktstraße 27 in Köln, montags bis freitags zwischen 08:30 und 20:00 Uhr und samstags und sonntags zwischen 12:00 und 20:00 Uhr.

Geldspenden können über die Bankverbindung des Vereins überwiesen werden:

Kreissparkasse Köln

IBAN: DE78 3705 0299 0000 4763 46

BIC: COKS DE 33 XXX

Hürth: Sach- und Geldspenden für ukrainische Partnerstadt

Der Partnerschaftsverein Hürth e.V. und Bürgermeister Dirk Bauer suchen Sachspenden für ihre ukrainische Partnerstadt Peremyschljany. Benötigt werden vor allem Lebensmittel, Hygieneprodukte und Schlafsäcke sowie Medikamente.

Von montags bis sonntags jeweils von 08:00 Uhr bis 18:00 können die Spenden an der Tiefgarage des Rathauses an der Thetforder Straße in Hürth abgegeben werden. Auch ehrenamtliche Helfer, die bei der Annahme, Sortierung und Verpackung der Spenden helfen möchten, werden gesucht. Wer mithelfen möchte kann sich per E-Mail an ukraine@pv-huerth.de anmelden.

Geldspenden können unter der Nennung des Verwendungszwecks „Ukraine“ an den Partnerschaftsverein Hürth bei der

Kreissparkasse Köln überwiesen werden:

IBAN DE67 3705 0299 0137 0087 00

SWIFT-BIC: COKSDE 33