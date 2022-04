Geflüchtete aus der Ukraine organisieren Dankesaktion in Düsseldorf

Geflüchtete Ukrainer haben sich am Donnerstag vor dem Düsseldorfer Hauptbahnhof getroffen, um sich für die ihnen entgegengebrachte Solidarität und Hilfe zu bedanken. In Kleingruppen und ausgerüstet mit Ukraine-Flaggen zogen sie durch die Innenstadt, um Passanten gelbe Tulpen und Ostergrußkarten zu übergeben.

Emotionale Stimmung unter den Geflüchteten

Bei der Aktion machten rund 40 Teilnehmende mit, vor allem Frauen und Kinder. Darunter viele Familien, die aus Kriegsgebieten hier in die Region geflohen sind und Hilfe in Form einer Unterkunft, frischer Wäsche, Lebensmitteln oder Medikamenten bekommen haben.

Diese Blumen und Osterkartenhaben die Ukrainer als Dankeschön verteilt.