Streiks bei Lufthansa-Töchtern am Sonntagmorgen

Die Flugbegleiter von mehreren Lufthansa-Tochterunternehmen sind für Sonntagmorgen (20.10.2019) zum Warnstreik aufgerufen. Sämtliche Starts der Töchter Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline und SunExpress sollen nach Angaben der Kabinengewerkschaft Ufo bundesweit bestreikt werden. Der Arbeitskampf sorgt voraussichtlich für zig Ausfälle – auch an Flughäfen in NRW .

Allein am Flughafen Düsseldorf, dem größten Airport in NRW , sind nach WDR -Informationen in der Zeit zwischen 6.00 Uhr und 11 Uhr 62 Eurowings- sowie sechs SunExpress-Flüge betroffen. Dies umfasst sowohl Starts als auch Landungen. Am Flughafen Köln/Bonn werden am Sonntagvormittag 40 Eurowings- sowie zwei SunExpress-Flüge ausfallen.