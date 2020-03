Nina McKelvy (38) war zehn Jahre lang Englisch- und Russischlehrerin, zuletzt an einem Düsseldorfer Gymnasium. Im Sommer 2019 kündigte sie, verlor dadurch auch ihre Verbeamtung. Familie und Beruf seien nicht vereinbar gewesen, sagt sie im Interview. Derzeit arbeitet McKelvy nicht.

WDR : Frau McKelvy, wie sah Ihr Tagesablauf als Lehrerin aus?

Nina McKelvy hat zehn Jahre unterricht, bevor sie den Job stressbedingt aufgab

Nina McKelvy: In der Regel brauchte ich immer Unterstützung, beispielsweise von Nachbarn oder Großeltern, die sich dann um die Kinder kümmerten. Denn oft ging der Tag an der Schule um sieben Uhr los. Meine Teilzeitstelle sah 15 Unterrichtsstunden in der Woche vor. Konferenzen, Elterngespräche, Klausurkorrekturen kamen aber noch hinzu. In Spitzenzeiten bin ich da auf 40 Stunden gekommen. Dann habe ich irgendwann die Notbremse gezogen.

WDR : Wie ist es dazu gekommen?

McKelvy: Als ich meine beiden Kinder bekommen habe, habe ich gemerkt, dass es immer schwieriger wird, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. So ein Dreivierteljahr hat es gedauert, vom ersten Gedanken bis zum Entschluss: Ich höre auf. Ich habe gemerkt, dass ich mich immer unwohler im Beruf der Lehrerin fühle. Die Freude am Unterrichten ist immer weiter in den Hintergrund gerückt. Ich habe gemerkt, dass mir die Sache nicht gut tut, ich meine kleinen Kinder kaum noch sehe. Aber es hat dann doch lange gedauert, den Schritt zu gehen, schließlich war ich verbeamtet. Auch das habe ich aufgegeben. Ich wollte damit auch ein Statement setzen: Es geht so nicht.

WDR : Wie waren die Reaktionen auf Ihre Entscheidung?

McKelvy: Gemischt. Von einigen Lehrerkollegen kam schon Bewunderung. Nach dem Motto, wow, Du traust dich was. Im Freundeskreis war schon viel Unverständnis anfangs. Viele haben das nicht verstanden und fragten sich, ob ich noch ganz bei Sinnen sei, einen solch sicheren Job aufzugeben.

WDR : Mit welcher Erwartung sind Sie ursprünglich Lehrerin geworden?

McKelvy: Das war mein absoluter Traumjob. Ich arbeite gern mit Menschen zusammen, und das hatte sich im Studium und während des Referendariats auch bestätigt. Ich habe mich da anfangs auch richtig wohl gefühlt.

WDR : Was muss sich Ihrer Meinung nach ändern, um den Beruf des Lehrers attraktiver zu machen?

McKelvy: Man muss den Lehrern mehr Freiräume schaffen. Vor allem bei Fächern, die aufgrund von Klausuren viel Zeit in Anspruch nehmen. Englisch zum Beispiel. Da müsste die Stundenzahl reduziert werden, dazu bräuchte es aber mehr Personal.

Das Interview führte Sebastian Auer.

Stand: 09.03.2020, 06:00