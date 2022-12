Kölner Kliniken überlastet - es kann zu langen Warteschlangen kommen

Für Krankenpfleger ist es wie ein Dauerlauf, der kein Ende nehmen will. " Wir sind müde und erschöpft ", sagt eine Pflegerin, die anonym bleiben will. " Nach zig Corona-Wellen stecken wir jetzt mitten in der nächsten Infektions-Welle. Zu Corona kommen jetzt noch Influenza und RS-Viren ."

Die Folge von Personalmangel und ständiger Überlastung sei, dass viele Pflegerinnen selbst schneller krank würden. Gleichzeitig steige die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern. In Köln hat sich die Situation in den vergangenen Wochen deutlich verschärft. Die Uniklinik fürchtet, dass sich der Klinikalltag nicht aufrechterhalten lasse, wenn es so weiter geht.

Planbare Operationen müssen verschoben werden

" Sollte sich die Entwicklung der Personalausfälle sowie der Patientenzahlen von vor Weihnachten im Januar fortsetzen, werden möglicherweise planbare stationäre Behandlungen und nicht dringende Operationen verschoben werden müssen ", sagte ein Klinik-Sprecher dem WDR .

Deutlich mehr Patienten in den Kliniken

Den Kliniken der Stadt Köln macht der große Andrang in den Notaufnahmen ebenfalls Sorgen: "In den Krankenhäusern kann es aus diesen Gründen zu langen Wartezeiten kommen ", heißt es. Grund für die starke Belastung sei der generelle Pflegekräftemangel, erkranktes Mitarbeitende und der Weihnachtsurlaub. Gleichzeitig sei der Zulauf von Patienten weiter hoch.

Forderung nach mehr Pflegepersonal

" Die Kliniken müssen anfangen, die seit Jahren bekannten Probleme zu lösen “, so die Krankenschwester weiter. " Sie müssen beispielsweise dafür sorgen, dass die Stationen nicht ständig unterbesetzt sind ."

Kurzfristige Lösungen gibt es nicht. Aber einen Aufruf der Kliniken, zu Silvester mit Böllern und Raketen sehr vorsichtig umzugehen. Wenn jetzt noch schwer Verletzte dazukommen, könnten die Notaufnahmen überlastet sein.