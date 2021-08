Überflutungsgefahr der B 265 in Erftstadt war schon lange bekannt

Auf der Bundesstraße 265 in Erftstadt sind am Vormittag des 15. Juli mehr als 50 Menschen ahnungslos in die reißende Flut gefahren. Dabei ist seit Jahren bekannt, dass die B 265 in Erftstadt bei Hochwasser zur Todesfalle werden kann. Die Stadt Erftstadt hätte die Bundesstraße rechtzeitig sperren müssen.

Das Wasser kam ganz plötzlich. Von allen Seiten schossen Ströme auf die Bundesstraße. Für Autofahrer und Augenzeugen rollte die gewaltige Flutwelle vollkommen überraschend heran. Die Fahrerin eines Paketdienstes konnte sich nicht mehr rechtzeitig aus ihrem Transporter flüchten. Nur durch Zufall waren Udo Milewski von der Freiwilligen Feuerwehr Pulheim und andere Feuerwehrleute in der Nähe.

Gefährliche Rettungsaktion

Die B 265 in der Nähe des Erftstadter Friedhofs wird geräumt

" Das Auto war untergegangen ", berichtet Milewski dem WDR . " Die Frau rief um Hilfe und trieb gegen die Sträucher. Sie sagte, dass sie keine Kraft mehr habe ", erzählt der Feuerwehrmann.

Die Feuerwehrleute starteten eine gefährliche Rettungsaktion. Zufällig war einer der Männer Rettungsschwimmer, sagt Milewski. " Dann ist der Kollege ins Wasser gegangen und hat die Frau aus dem Wasser geholt. Zum Glück war eine Schwimmweste da, um den Kollegen zu schützen - wir hatten einfach wahnsinniges Glück. "

Risikoanalyse des Landes weist auf Gefahr hin