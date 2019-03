Geldtransporter am Flughafen Köln/Bonn überfallen

Am Flughafen Köln/Bonn ist am Mittwochvormittag (06.03.2019) ein Geldtransporter überfallen worden. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Um kurz nach 9 Uhr sollen vor dem Terminal 2 unbekannte Täter den Geldtransporter angegriffen haben. Dabei seien mehrere Schüsse gefallen. Bei dem Überfall ist ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma durch mindestens einen Schuss schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden.

Ausgebrannter Fluchtwagen gefunden

In Köln-Porz hat die Polizei den ausgebrannten Audi gefunden

Im nahegelegenen Kölner Ortsteil Porz-Eil hat die Polizei an der Autobahn 59 ein ausgebranntes Auto gefunden - den Fluchtwagen der Angreifer. Vermutlich hätten die Tatverdächtigen den Wagen in Brand gesetzt und seien dann weiter geflüchtet, so ein Polizeisprecher: "Die Täter sind flüchtig, der Einsatz läuft auf Hochtouren ." Es handele sich um mindestens zwei Täter. Ob und wieviel Beute die Täter gemacht haben, ist nicht bekannt.

Flugbetrieb nicht beeinträchtigt

Der Flugbetrieb sei durch den Vorfall nicht beeinträchtigt, sagte eine Flughafensprecherin. Auch die Terminals seien ganz normal erreichbar. Nur ein Teil des Fernbusbahnhofs sei abgesperrt.

Im Januar hatte es in Solingen einen Überfall auf einen Geldtransporter gegeben, am Silvestertag einen weiteren in Bielefeld.