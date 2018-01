Rees: Opfer mit Beil überfallen

In Rees sind am Dienstagabend (02.01.2018) mehrere Personen mit einem Beil überfallen worden. Laut Polizei bedrohte der mutmaßliche Täter zunächst einen 50-jährigen Mann am Bahnhof Rees-Haldern. Das Opfer warf ihm demnach Bargeld entgegen und flüchtete. Kurz darauf traf es eine Autofahrerin und ihren Beifahrer.

Hinterhalt mit Fahrrad

Die beiden 22- und 25-Jährigen fuhren nach Angaben der Ermittler gerade über die Halderner Straße, als sie plötzlich mitten auf der Straße ein Fahrrad liegen sahen. Ein Polizeisprecher sagte dem WDR: "Allem Anschein nach war das eine geplante Aktion. Ein Hinterhalt sozusagen".

Beifahrer schlägt Täter in die Flucht