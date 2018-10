Taxi-Konkurrent Uber in Düsseldorf unterwegs

Warum gab es Kritik an Uber?

Das Unternehmen war bereits in mehreren deutschen Städten aktiv, hat an manchen Standorten aber schon wieder aufgegeben. Auch in NRW hatte das Unternehmen schon einmal versucht, Fuß zu fassen. 2015 wurde Uber der Einsatz in Düsseldorf gerichtlich untersagt, weil Privatleute ohne Personenbeförderungsschein hinter dem Steuer saßen. Das Prinzip "Privatleute fahren Privatleute" verstieß gegen das Personenbeförderungsgesetz.

Derzeit muss der Bundesgerichtshof ( BGH ) klären, was Uber in Deutschland grundsätzlich darf und was nicht. Sein Urteil wird am 13. Dezember 2018 erwartet.

Was bietet Uber in NRW?